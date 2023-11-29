«الصحة» تناشد بارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي ينتشر بين الأطفال خلال هذه الفترة، ولا صحة لانتشار فيروس جديد بين طلاب المدارس.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفيروس التنفسي المخلوي يصيب الأطفال خاصة الرضع وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وانتشاره في الفترة الحالية بين الأطفال والطلاب أمر طبيعي، لذلك عليهم ارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي والفيروسات التنفسية بشكل عام.

ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي لحماية أصحاب الأمراض المناعية

وتابع المصدر، الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات وغسيل الأيدي باستمرار بعد لمس أي أسطح هما السلاح الفعال للوقاية من الفيروسات التنفسية التي تنشط في الفترة الحالية، وهي فترة الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء، مشيرا إلى مهاجمة الفيروسات التنفسية لأصحاب المناعة الضعيفة، لذلك لابد من ارتداء الكمامات لا سيما في الأماكن المزدحمة.

الممارسات الصحية لطلاب المدارس تقلل فرص الإصابة بالأمراض

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الممارسات الصحية لطلاب المدارس، لتقليل فرص الإصابة بالأمراض، وجاءت على النحو التالي:-

- الاستحمام يوميا لتنظيف الجسم.

- غسل الأسنان مرة في الصباح ومرة قبل النوم.

- غسل الوجه مرتين في اليوم صباحا ومساءً.

- غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر.

- تقليم الأظافر والحافظ عليها قصيرة.