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%30 زيادة في الحد الأقصى لمخصصات أدوية الأمراض المزمنة للعاملين بالأوقاف

كتب:

رؤى ممدوح
04:51 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، أنّ صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالأوقاف، قرر زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة، 30%، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها.

اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها

جاء ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها، ومن منطلق حرص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف، على الرعاية الشاملة لجميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأقصى لمبالغ أدوية الأمراض المزمنة

حول تفاصيل قرار زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة 30 %، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، فسيجري تطبيقه بداية من ديسمبر 2023.

ودعت الوزارة الراغبين فى الاشتراك بصندوق التأمين الصحي الخاص، التقدم بطلب لمدير المديرية، على أن ترفعه المديرية لرئيس مجلس إدارة الصندوق، للعرض على مجلس إدارة الصندوق وإفادة المديرية بالرأي.

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