لماذا تظهر الأمراض المزمنة بين الشباب؟.. طبيب يشرح دور الجينات والضغوط النفسية

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة، إنّ الأمراض المزمنة تشمل الضغط والسكر والكلى وغيرها، لافتًا إلى أنّ هذه الأمراض كانت قديمًا، تظهر بين كبار السن لأسباب جينية ووراثية وضغوط نفسية.

وأضاف أنّ هذه الأمراض أصبحت تظهر بين الشباب في سن صغيرة، وهو ما استلزم ضرورة التدخل لتجنب ظهور المضاعفات، إضافة إلى تجنب تكاليف العلاج الضخمة التي تسببها هذه الأمراض.

الكشف المبكر يجنب المرضى مضاعفات الأمراض المزمنة

وتابع «حتة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة في برنامج «هذا الصباح» على شاشة إكسترا نيوز، أنّ الكشف المبكر يساهم بصورة كبيرة في تلافي إصابة الأفراد بالأمراض المزمنة.

قياس نسبة السكر في الدم

وأشار إلى أنّ قياس السكر على سبيل المثال يعطي مؤشرًا للفرد على احتمالية إصابته بالسكري أو إصابته في فترة مبكرة من المرض، وهو ما يعني تمكنه من تلافي الإصابة بالمضاعفات، من خلال ضبط نمط الحياة والتغذية الصحية، وبالتالي تجنب المخاطر الصحية والاقتصادية لانتشار هذا المرض بالمجتمع.