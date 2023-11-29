إزالة 130 حالة تعد على أراضي الدولة في حملات بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، حملة مكثفة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية تبلغ مساحتها 1225 مترًا مربعًا، بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قرار إزالة لحالة تعد في منطقة الصداقة القديمة، إذ تم بناء عقار مخالف للقوانين على أملاك الدولة بمساحة 150 مترًا مربعًا.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة مع الأجهزة الأمنية والجهات المختلفة، لمكافحة جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة في مختلف المراكز والمدن، مؤكدا ضرورة التعامل بحزم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين، بهدف حماية أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.

إزالة 130 حالة تعد على الطرق

وأوضح سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملة ميدانية مكثفة في منطقة أطلس وشوارع البركة والمطار والسودانية بحي غرب، وأسفرت عن إزالة ورفع 130 حالة تعد على الطرق، وتحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة.

جهود كبيرة من الدولة لمواجهة التعديات

تأتي هذه الجهود، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدورية من قبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، من أجل مكافحة جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.