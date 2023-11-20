إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في حملات مكبرة قنا

شنّ كل من مجلسي قروي حجازة وخزام، التابعين لمجلس ومدينة قوص بجنوب محافظة قنا، حملات مكبرة خلال الأيام الماضية، لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة تعديات على الأراضي

وقال رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، رئيس مجلس مدينة قوص في بيان صحفي اليوم، إنّ أعمال الحملة، أسفرت عن تنفيذ 10 حملات إزالة تعديات بناء على أراضي أملاك الدولة، إذ نُفذت ثمانية قرارت إزالة تعديات بناء مخالف بقرية حجازة، تقدر مساحتها بنحو 11 ألف متر مربع ، وقرارين بقروي خزام بناحية أبوالجود، مساحتهما نحو 900 متر مربع ، مؤكدًا أن القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وفقًا لمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

رصد أي حالة تعد ومنعها في المهد

وشدد رئيس المركز على مسؤولي الوحدات القروية، بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المخالفين، ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أي حالة تعد ومنعها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وأملاك الدولة.