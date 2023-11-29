انتهاء موعد إخطار «الوطنية للانتخابات» بممثلي المرشحين الرئاسيين

تفصلنا أقل من 48 ساعة عن بدء سباق الانتخابات الرئاسية 2024، في خارج مصر والمحدد بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك بعد مراجعة جاهزية مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج والتي تقوم مقام اللجان بالداخل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 26 لسنة 2023 أحقية كل مرشح في تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

الهيئة تخطر «الخارجية» بأسماء ممثلي المرشحين

ووفقاً لقرار الهيئة يبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.

وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين، ووفقاً لقرارات الهئية فقد انتهت امس الثلاثاء المدة المحددة لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بممثلي مرشحي الرئاسة بالخارج.

جاهزية المقرات بالخارج للانتخابات

في سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتى ستُجرى أيام 1 و2 و3 ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.