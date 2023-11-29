منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المنافذ المتنقلة للشركة الوطنية للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وشدد المحافظ على ضرورة توفير المنتجات الرئيسية، من «الأرز والسكر والمكرونة والزيت والدقيق والبقوليات» وغيرها من السلع الضرورية، موضحًا أنّ المنافذ تحوي نحو 20 طنًا من هذه السلع الاستراتيجية المهمة.

ووجه بتمركز السيارات المتنقلة بنطاق حي غرب شبين الكوم، ومركز ومدينة بركة السبع، على أنّ تجوب مدن المحافظة كافة، بواقع مدينتين في اليوم الواحد، وفق جدول زمني منظم، لضمان وصول المنتجات للجميع.

منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية

وقال المحافظ في بيان: «مستمرون في التنسيق الدائم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لزيادة عدد المنافذ المتنقلة بنطاق المراكز والمدن، لضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع الغذائية والأساسية، وتوفيرها بأسعار مدعمة بما يحقق التوازن والاستقرار في الأسواق».

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين، والتأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.