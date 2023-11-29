تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير في العيد السنوي الـ47 لجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة الـ47 بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أعضاء اللجنة المعنيين بالإعداد والتجهيز.

تجهيزات الاحتفال بعيد جامعة المنوفية السنوي

ناقش الدكتور أحمد القاصد الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد جامعة المنوفية السنوي في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل والمقرر انعقاده بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظري للكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق يشمل تكريم أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام.

تكريم الفائقين والمتميزين علميا بجامعة المنوفية

وشدد، علي أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علميا، ومن انتهوا فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الاحتفال بشكل لائق مؤكدا علي ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارات الجامعة للإعداد الجيد للحفل.

كما وجه القاصد الشكر للقائمين علي صيانة وتأهيل قاعة الاحتفالات التي تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة، لما تحويه من جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات الهامة بالجامعة.