رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

3 أضرار خطيرة لفوار الحموضة.. هيئة الدواء تحذر

كتب:

مريم الخطري
02:01 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
فوار الحموضة

فوار الحموضة

أصدرت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة بشأن فوار الحموضة حتى لا يؤثر على فعالية الأدوية، وقالت في بيان منذ قليل، ​إذ فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

​أضرار فوار الحموضة

وتابعت هيئة الدواء، أن ​فوار الحموضة يُحدث الأضرار التالية:

- يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة.

- يؤثر على مستوى الأدوية في الدم.

- يؤثر على فاعلية أدوية ​​​مثل: الكورتيزون، والبريدنيزولون.

فصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر. ​​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء، انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة.

 

اقرأ المزيد:

هيئة الدواء: صادرات مصر من المستحضرات الطبية نحو مليار و167 مليون دولار

رئيس «هيئة الدواء»: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

رئيس هيئة الدواء: مليار و167 مليون دولار حجم صادرات مصر من القطاع

هيئة الدواء تحذر من تناول الزنجبيل لأصحاب هذه الأمراض
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.