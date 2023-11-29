3 أضرار خطيرة لفوار الحموضة.. هيئة الدواء تحذر
كتب:
مريم الخطري
02:01 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
فوار الحموضة
أصدرت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة بشأن فوار الحموضة حتى لا يؤثر على فعالية الأدوية، وقالت في بيان منذ قليل، إذ فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.
أضرار فوار الحموضة
وتابعت هيئة الدواء، أن فوار الحموضة يُحدث الأضرار التالية:
- يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة.
- يؤثر على مستوى الأدوية في الدم.
- يؤثر على فاعلية أدوية مثل: الكورتيزون، والبريدنيزولون.
فصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة
ونصحت هيئة الدواء المواطنين بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء، انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة.