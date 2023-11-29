3 أضرار خطيرة لفوار الحموضة.. هيئة الدواء تحذر

أصدرت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة بشأن فوار الحموضة حتى لا يؤثر على فعالية الأدوية، وقالت في بيان منذ قليل، ​إذ فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

​أضرار فوار الحموضة

وتابعت هيئة الدواء، أن ​فوار الحموضة يُحدث الأضرار التالية:

- يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة.

- يؤثر على مستوى الأدوية في الدم.

- يؤثر على فاعلية أدوية ​​​مثل: الكورتيزون، والبريدنيزولون.

فصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر. ​​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء، انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة.