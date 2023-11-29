أوراق يسلمها رئيس اللجنة الفرعية إلى «الحفظ» في الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الكتيب الاسترشادي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتضمن عددا من الأوراق والمسلتزمات التي يقوم رئيس اللجنة الفرعية في الانتخابات بتسليمها للجنة الحفظ.

الأوراق التي يسلمها رئيس اللجنة الفرعية

الأوراق والمستلزمات التي يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليمها للجنة الحفظ كالتالي:

1- نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية بداخل الحافظة البلاستيكية.

2- نموذج رقم 11 أ انتخابات رئاسية كشف الناخبين الوردي إن وجد.

3- بطاقات إبداء الرأي المستخدمة بداخل الحافظة البلاستيكية.

4- دفاتر بطاقات إبداء الرأي غير المستخدمة وكعوب دفاتر إبداء الرأي المستخدمة بداخل جوال.

5- خاتم اللجنة الفرعية.

6- يسلم داخل الحقيبة الزرقاء المُغبقة بشكل بلاستيكي والمُعدة لهذا الغرض.

تنص المادة 35 من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

طعن المرشحين أمام لجنة الانتخابات الرئاسية

للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.

وبالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية في الخارج، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج والتي تنتهي يوم 29 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موعد انتخابات الرئاسة بالخارج، سيكون بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، التي تبدأ أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.