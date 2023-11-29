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للتوسع في التعليم والتدريب.. إضافة مهن جديدة بالمدارس الفنية بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
01:48 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم، بشأن إضافة بعض المهن بمدارس التعليم الفني، نظرًا للتوسع في نظام التعليم والتدريب، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

تدريس مهنة «فني التجارة الحديثة» بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية

وقالت المحافظة في بيان، إن موافقة المحافظ شملت إضافة مهنة «فني التجارة الحديثة» بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي السادس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومهنة «مساعد فني إداري» بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي

وأشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس، التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم

في سياق منفصل، بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تسكين المعلمين بمسابقة ال30 الف معلم الدفعة الاولى وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية، واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 الف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.