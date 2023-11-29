لطلاب الإعدادية.. «التعليم» تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/-2024، للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الخاصة للغات.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية اعدادي

وأوضح المركز القومي للامتحانات الضوابط العامة لامتحان اللغة الإنجليزية وهي كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.