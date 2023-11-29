«شباب كفر الشيخ» تختتم سلسلة تدريبات الإسعافات الأولية لأعضاء عشائر الجوالة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ من خلال الإدارة العامة للشباب، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ، وأُقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها

ودارت محاور الدورة التدريبية حول التعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها، والتعريف بالمسعف، والمواصفات التي يجب أنّ تتوافر في المسعف، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب، وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب «تنفس - نبض»، وكيفية عمل التنفس الصناعي، ووضع الإفاقة، والإصابات الشائعة، وطرق التعامل معها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها بمختلف أنواعها: «حالات الجروح - حالات الحروق - حالات الكسور - حالات النزيف - حالات ضربة الشمس».

و أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة والشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أنّ فئة الشباب مورداً بالغ الأهمية، وأنّ الشباب أكثر تقبلاً للأفكار الجديدة، ولديهم الرغبة والطاقة للعمل من أجل التغيير. مشيراً إلى أنّ الهدف من هذه الدورة التدريبية تسليح الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أنّ يكونوا أفراداً فاعلين في تغيير مجتمعاتهم.

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية

جاء تنفيذ الدورة التدريبية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وإشراف ومتابعة تنفيذية القائد عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، والقائد سمير خليفة، مفوض تدريب جمعية الكشافة الجوية المصرية فرع كفر الشيخ «محاضراً».