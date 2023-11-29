خدمات نقابة المهندسين.. احصل على دليل الرعاية الصحية 2023 (pdf)

تقدم النقابة العامة للمهندسين، عدد من الخدمات المختلفة لأعضائها، سواء طبية أو في مجال التدريب، أو رحلات حج ووحدات إسكان، في إطار دورها الخدمي لأعضائها، ويهتم كثير من المهندسين، بالحصول على دليل الرعاية الصحية نقابة المهندسين 2023 pdf، لمعرفة كل ما يتعلق بخدمات الرعاية الطبية التي تقدمها النقابة، وكيفية الاشتراك وما هي الشروط اللازمة.

قواعد اشتراك في مشروع العلاج

وحددت نقابة المهندسين في دليل الرعاية الصحية الخاص بها قواعد الاشتراك في المشروع ومن لهم حق الاشتراك ومدته وتوقيته، كما أوضحت بعض الملاحظات للاشتراك في المشروع، وتأتي الفئات التي يحق لها الاشتراك في مشروع العلاج كالاتي:

عضو أصلي: المهندس أو المهندسة

عضو تابع:

الزوج أو الزوجة

الأبناء (الذكور) حتى التخرج أو سن 26 سنه، أيهما أقرب.

الأبناء (البنات) حتى الزواج أو العمل، أيهما أقرب.

الوالدين للعضو الأصلي بالخدمة أو بالمعاش.

وأكد دليل الرعاية الصحية على بعض الملاحظات التي يجب الأخذ بها أثناء الاشتراك منها:

- اشتراك العضو الأصلي شرط لاشتراك الأعضاء التابعين.

- في حالة وفاة العضو الأصلي يحق للأعضاء التابعين الإشتراك مع مراعاة الشروط الموضحة بعالية .

- لا يجوز لأي عضو الاشتراك بأكثر من كارنية لعدم ازدواجية الاستفادة من الخدمة.

- (إذا كان الزوج الزوجة) يتمتع بنظام تأمين آخر، فلا يتحتم اضافته الى مشروع العلاج بالنقابة ويكون اشتراكه اختياريا مع احضار ما يثبت ذلك.

- بالنسبة لاشتراك أحد الوالدين أو كليهما لأول مرة أو إعادة قيد أحد الوالدين مرة أخرى مع السادة المهندسين ما قبل دفعة 2018 يتم سداد500 ج لكل فرد من الوالدين بالإضافة إلى مصاريف الاشتراك المتعارف عليها حسب كل شريحة.

دليل الرعاية الصحية نقابة المهندسين

وحددت نقابة المهندسين مدة الاشتراك وتوقيته في مشروع دليل الرعاية الصحية، التي جاءت كالآتي:

- يتم الاشتراك الجديد أو تجديد الاشتراك خلال الفترة التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المقروءة بالجرائد اليومية وموقع النقابة الالكتروني وتبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد أو بداية تاريخ الاشتراك في حالة مد فترة الاشتراك وتنتهى بنهاية هذا العام.

- في حالة فتح باب الاشتراك بعد انتهاء فترة الاشتراكات المحددة بموافقة وشروط تحددها الإدارة العليا للنقابة وتكون الاستفادة من تاريخ الاشتراك وبنسبة من الحد الأقصى تتناسب مع الفترة المتبقية من العام.

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