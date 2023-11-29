خدمات نقابة المهندسين للأعضاء.. وحدات سكنية ورحلات حج

أعلنت نقابة المهندسين، تقديم عدد من الخدمات المتنوعة لأعضائها، وفق الدور الخدمي الذي تقوم به النقابة، منها وحدات الإسكان، ورحلات الحج والعمرة سواء كانت حج سياحي أو هيئات، كما توفر عددًا من الدورات التدريبية للمهندسين من الأعضاء بمختلف المجالات، ونرصد في هذا التقرير، أبرز الخدمات التي قدمتها النقابة خلال الأيام السابقة.

وحدات إسكان نقابة المهندسين

قدمت نقابة المهندسين خلال الأيام الماضية، وحدات سكنية لأعضائها في القاهرة الجديدة بكومباوند النقابة بارادايس، بتسهيلات وطرق سداد مختلفة، وأسعار تتراوح من 19 ألفًا و500 جنيه للمتر المسطح للدور الأرضي إلى 20 ألف جنيه للمتر المسطح للدور المتكرر، على أنّ تكون القرعة العلنية للوحدات، السبت المقبل، ويبدأ التسجيل في العاشرة صباحًا، وتبدأ القرعة في الواحدة مساءً.

كما أعلنت نقابة المهندسين، توافر رحلات حج الهيئات 2024، وفتح باب التقديم في القرعة العلنية للتأشيرات المخصصة للنقابة، وحددت يوم السبت المقبل، 2 ديسمبر آخر موعد للتقديم، وسوف تجرى القرعة يوم الأحد 3 ديسمبر الساعة 5 مساءً، موضحة شروط التقديم التي يجب أنّ تتوافر في الراغبين بالتقدم على القرعة.

استمرار حجز الرحلات

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة، أنّ حجز الرحلات مستمرًا طوال أيام الأسبوع، سواء حج الهيئات أو السياحي أو رحلات المعمورة شتاءً، على أنّ يكون الحجز بالحضور أو بالبريد الإلكتروني، بما في ذلك يومي الخميس والجمعة من الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، خلال شهر ديسمبر، بداية من يوم الجمعة 1 ديسمبر، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين.