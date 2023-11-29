رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان «أسبوع خدمة المجتمع»

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع تحت شعار «تطبيقات التنمية المستدامة في التعليم الجامعي نماذج وأنشطة طلابية»، المُقام بكلية التربية على مدار يومي 29 و30 من نوفمبر الجاري، وذلك تعزيزًا لجهود مصر وتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، واستكمالًا للإطار المؤسسي في دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جامعة خضراء صديقة للبيئة

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أنّ الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا في التوجه نحو جامعة خضراء صديقة للبيئة، كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء وتوجيه البحث العلمي في عمل أبحاث علمية تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، والاهتمام بملف التحول نحو جامعة صديقة للبيئة، وكذلك ريادة الأعمال وتعريف الطلاب بها ودفعهم للمشاركة في هذا الملف المهم، وحرص الجامعة على تكوين كوادر طلابية متميزة في هذا الشأن.

افتتاح معرض طلابي على هامش فعاليات المهرجان

وافتتح رئيس الجامعة، المعرض الطلابي المقام على هامش فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس جامعة المنوفية، أعمال المعرض مشيدًا بجهود طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات من أعمال فنية وتكنولوجية وتعليمية وابتكارية وعلمية وغذائية وإنتاجية تهدف جميعها إلى التوجه نحو الاقتصاد والتعليم الأخضر والتنمية المستدامة.

كما تفقد مكتبة كلية التربية التي تم تطويرها لتلائم التطور التكنولوجي وتساعد طلابها في نشر ثقافة التعليم الخضر والتنمية المستدامة، إذ تم تعديل البنية التحتية وعمل الحزام الأخضر داخل المكتبة وخارجها واستبدال الإنارة وعمل فهرسة رقمية للكتب ونقلها على الحوسبة السحابية، وتنظيمها لعمل ندوات وتدريبات لنشر التوعية لروية مصر 2030 وتزويد المكتبة بالعديد من الكتب المتعلقة بالتنمية المستدامة بشكل ورقي وإلكتروني.