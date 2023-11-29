صور صادمة تكشف مخاوف الصين من المرض الرئوي الغامض

تتزايد حالات الالتهاب الرئوي الغامض في الصين، حيث يشعر الكثير بالقلق من احتمال انتشار المرض إلى أماكن أبعد، فالمستشفيات حاليا أصبحت مكتظة بالأطفال المرضى، مع انتشار مخاوف بأن تكون الإصابة مميتة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

صور من داخل المدارس الصينية

تم تصوير العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرتدون بدلات المواد الخطرة وهم يقومون بتطهير المدارس في محاولة لمنع المزيد من الحالات داخل الصين؛ إذ أظهر مقطع نشرته المدونة المقيمة في نيويورك جنيفر تسنج، على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين يقومون بدوريات في الممرات المهجورة والفصول الدراسية وهم يرشون المطهرات.

ومن جانبه، قال موظف من قسم طب الأطفال بمستشفى الصداقة في بكين، إنه حتى الحالات الطارئة كان عليها الانتظار لمدة 24 ساعة حتى يتم فحصها.

موقف بشأن المرض الغامض

أوضح المسؤولون في بكين إن الأعداد المتزايدة من تلاميذ المدارس المرضى لا ترجع إلى فيروس جديد وألقوا باللوم على الأمراض الموسمية في المشاهد المثيرة للقلق، ومع ذلك، قالت البروفيسورة ديم جيني هاريس، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية: «تلقت منظمة الصحة العالمية ردًا رسميًا من الصين بعد طلبها للحصول على معلومات مفصلة عن زيادة أمراض الجهاز التنفسي ومجموعات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها لدى الأطفال نحن بحاجة إلى إبقاء الأمر مفتوحًا».

كما تم اكتشاف مرض مماثل في هولندا مع ارتفاع الحالات منذ أغسطس، ومعظمها يؤثر على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا، وتظهر البيانات الواردة من الدولة الواقعة في أوروبا الغربية أن المعدلات تقارب ضعف الذروة التي بلغتها العام الماضي، ويشعر الخبراء الطبيون بالقلق من أن هذه المعدلات قد ترتفع أكثر.

مرض مشابه في هولندا

حذر المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية من وجود عدد كبير بشكل غير عادي من المرضى الذين يزورون طبيبهم العام بسبب الالتهاب الرئوي، وفي الوقت ذاته الخبراء ليسوا متأكدين من السبب وراء هذا الارتفاع لكنهم يعتقدون أن المرض يمكن أن يكون منفصلاً عن المرض الموجود في الصين، حيث بدأت المعدلات في الارتفاع لأول مرة هذا الشهر.

وقال البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات في جامعة ريدينغ: «قد يكون وباءً موسميًا محليًا يصادف أنه يتزامن مع الحالات في الصين. يمكن أن يكون للالتهاب الرئوي أسباب عديدة، لذا أشك في أنه يمكن تحليل هذا الأمر بشكل صحيح حتى يتم اكتشافه».