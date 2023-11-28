ماذا يحدث داخل مستشفيات الصين؟.. صور تكشف طرق التعامل مع المرض الغامض

أعادت الصين في خطوة حاسمة بروتوكولات ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، وذلك بعد تفشي غامض ترك العشرات في المستشفى بعد 4 سنوات من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، والتي أشارت إلى أن لا يزال الوباء العالمي لعام 2020 له صدى في أذهان الكثيرين، مما أسرع اتخاذ تدابير السلامة الآن لمنع انتشار تفشي غير معروف الأمر الذي يجعل المستشفيات على وشك الانهيار.

ماذا يحدث داخل مستشفيات الصين؟

وتفيد التقارير أن مقاطعتي بكين ولياونينغ مكتظتان بحالات الأطفال المرضى، حيث تبين أن العديد من الأفراد المرضى أصيبوا بمرض تنفسي حاد يعرف باسم متلازمة الرئة البيضاء، وقد ترك تفشي المرض الكثير من القلق بشأن أحبائهم، الذين يجلسون الآن في الرعاية العاجلة لمدة تصل إلى يوم واحد فقط للحصول على رعاية الطوارئ، والتي ظهرت خلال صور نشرتها الصحيفة البريطانية.

وفي المقابل ورغم الصور المنتشرة، قللت الصين من أهمية تفشي المرض وأصرت على أنه جزء من حشرات الشتاء المعتادة التي تنتشر في هذا الوقت، وليس فيروسًا جديدًا يجب التعامل معه.

عودة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة

وقال المتحدث باسم الوزارة مي فنغ: «ينبغي بذل الجهود لزيادة فتح العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة إمدادات الأدوية».

ويأمل الكثير من سكان الصين أن تتخذ السلطات المحلية المزيد من الإجراءات لفتح عيادات الحمى للفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك كبار السن والأطفال، وذلك لتوفير اللقاحات، كما أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى تأكيد المسؤولين بشأن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

وطُلب من السلطات التدخل للحفاظ على الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور رعاية المسنين، حتى تظل خالية من الأمراض قدر الإمكان.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 7000 مريض يدخلون يوميا إلى مستشفى للأطفال في بكين.