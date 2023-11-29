الجنيه تخطى الـ22 ألفا.. اعرف أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-11-2023 خلال منتصف التعاملات اليومية، إذ سجل عيار 21 نحو 2810 جنيهات، بينما بلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2037 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية ومؤسسة جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3211 جنيها للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2409 جنيهات للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1873 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و440 جنيها.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 2037 دولارا للأوقية.