أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى لها في 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، بالإضافة إلى تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي التي زادت من توقعات الأسواق.

وتتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 2036 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ شهر مايو عند 2052 دولارا للأونصة، وكان افتتح جلسة اليوم عند 2040 دولارا للأونصة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد 4 جلسات متتالية من الصعود؛ إذ سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8%، بينما ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 2.8%.

ارتفاع الأسعار بسبب توقعات انتهاء دورة رفع الفائدة

وأرجع تحليل جولد بيليون الارتفاع القوي في سعر الذهب لتزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن البنك قد يلجأ إلى البدء في خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام.

تظهر توقعات السوق حاليًا فرصة تزيد على 40% أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة باحتمال يبلغ 22% تقريبًا في اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، إذ انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تراجع الدولار منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 3.5%.

الدولار أحد أسباب ارتفاع الذهب

ويساهم الأداء الضعيف في مستويات الدولار الأمريكي على ارتفاع مستويات الذهب بشكل كبير، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات النمو عن الربع الثالث للاقتصاد الأمريكي، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 5% من نمو سابق بنسبة 4.9%، كما تصدر غدا بيانات عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.

انخفاض عقود بيع الذهب بمقدار 980 دولارا

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير بمقدار 15349 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 980 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

وتشير التوقعات في الأسواق حاليا إلى أن الذهب قد يشهد بعض التراجع قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولارا للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار.