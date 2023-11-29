غلق وتشميع 3 محاجر غير مرخصة والتحفظ على معدات ومواد بناء بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من غلق 3 محاجر غير مرخصة، بالإضافة إلى التحفظ على معدات ومواد بناء مستخدمة في مخالفات.

غلق وتشميع 3 محاجر غير مرخصة بدسوق

وأغلقت الوحدة المحلية 3 محاجر بنطاق قرية محلة دياي، الأول على مساحة 300 متر، والثاني على مساحة 150 متر، والثالث على مساحة 300 متر، كما تم التحفظ على خلاطة بقرية شباش الشهداء، وجرار زراعي بحي جنوب دسوق، ومصاردة أسمنت وحديد تسليح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق كافة المحاجر غير المرخصة علي مستوي المحافظة غلقاً نهائياً

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة بشكل نهائي، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.