إجمالي إيرادات فيلم «وش في وش» لـ محمد ممدوح تصل إلى 35.6 مليون جنيه

حلّ فيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح، في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم وش في وش حقق 35 مليونا و642 ألف جنيه في 14 أسبوع عرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، وهو بطولة عددا كبيرا من نجوم الكوميديا.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.