محافظ مطروح: نزرع 50 ألف فدان من أشجار الزيتون وننتج جميع مشتقاته

أكّد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تميز المحافظة في زراعة الزيتون بواقع 50 ألف فدان وإنتاج جميع مشتقاته، بالإضافة إلى فاكهة التين وعنب براني.

وقال المحافظ خلال فعاليات مهرجان الزيتون المصري في نسخته الثانية، المقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، بحديقة الحرية بالزمالك، إنه يشارك عن محافظة مطروح، 4 باكيات لشركات ومصانع منتجة الزيتون من إجمالي 45 مشاركًا من عدة محافظات.

وأكد تنظيم المهرجان الخاص بمنتج زيت الزيتون، بما يساهم في الترويج والتسويق والمنافسة، وتبادل الخبرات، مع ما يمثله الزيتون من قيمة اقتصادية عالية.

وأوضح محافظ مطروح، على هامش المهرجان، أن المحافظة تتميز بإنتاجها من الزيتون مع شهرته وتميزه واعتماد زيت زيتون مطروح ضمن المؤشر الجغرافي المميز للمحافظة، بالإضافة إلى فاكهة التين وعنب براني.

وذكر محافظ مطروح أن المساحة المزروعة بالزيتون المثمر 45 ألف فدان ضمن إجمالي المساحة 51 ألف فدان، لكل أنواع الزيتون، ويوجد 15 معصرة زيتون بالمحافظة بطاقة 90 ألف طن زيتون يستخرج منها نسبة 15% بإنتاجية 13.5 ألف طن زيت.

ولفت إلى أن أشهر أصناف الزيتون بمطروح هي: «عجيزي، حامض، وطيقن مراقي، كلاماتا، دولسي، تفاحي، كروناكي كوراتينا، بيكوال، منزنيل، میشن، شملالي».

وأهدت الشركة المنظمة للمعرض، درع الشركة للواء خالد شعيب، محافظ مطروح لرعايته للمهرجان ودعمه لتنظيمه.