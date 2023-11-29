جامعة بني سويف تكرم قسم المسرح والدراما لفوزهم بالمركز الثالث

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، اليوم الأربعاء، قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بالجامعة، بعد فوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض مسرحي في مهرجان القراءة المسرحية الذي نظمته أكاديمية الفنون بالاشتراك مع المعهد الثقافي الأسباني بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ كلية الأداب وقسم المسرح

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف التهنئة لعميد كلية الآداب ورئيس قسم المسرح والدراما والطلاب، حيث أقيم المهرجان علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشارك بالمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بجامعات بني سويف، وحلوان، والإسكندرية، وعين شمس، والمنيا.

رئيس مسرح بني سويف: سعدنا بتكريم مجلس الجامعة

وأعرب الدكتور عمر فرج رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بجامعة بني سويف، عن تقديره لرئيس الجامعة، وسعادته بالتكريم الذي جاء تتويجًا لجهد بُذل على مدار فترة طويلة تحت إشرافه.

وأشار فرج، إلى أن العرض المسرحي من تأليف بروسبير ميريميه، وإخراج فادي عزت سعد، وبطولة الطلاب خالد محمد علي، مارينا عبد المسيح رياض، وندى جابر علي، وسارة حسين إبراهيم، وعلياء عصام علي، وأحمد محمد أحمد، وعلى الدين عماد، وزياد أحمد سيد، وأسعد محمد على، ومحمد أحمد عبد الوهاب، وشهد فتحي فرج، وبسملة وليد عيد، وميسون كمال الدين عبد الفتاح.