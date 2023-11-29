محافظ بني سويف يوجه بسرعة تذليل المعوقات لمشروع النقل الجماعي للركاب

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي للركاب، وتذليل المعوقات لضمان استمرارية وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها المشروع لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، المهندس السيد محمد متولي الرئيس التنفيذي بجهاز تنظيم النقل الداخلي والبري التابع بوزارة النقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المهندس طارق علي مدير مشروع المواقف ومسؤولو مباحث المرور والشركة.

محافظ بني سويف يناقش المعوقات الخاصة بمشروع النقل الجماعي

ناقش المحافظ المعوقات التي تواجه مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل، وبموجب عقد موقع مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي، والمتطلبات اللازم توافرها من جانب الشركة طبقا للتعاقد الذي تم إبرامه مع الشركة قبل تشغيل المشروع، والعمل على تذليل كافة المعوقات، لتحسين مستوى الخدمة بالمرفق، والتيسير على المواطنين، خاصة الموظفين والطلاب، وبما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب في أوقات الذروة.

محاسبة المُقصر في منظومة عمل شركة النقل الجماعي ببني سويف

وخلال الاجتماع كرر مسؤولو الشركة أسفهم عن تقصير منظومة العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أنه سيتم محاسبة المتسبب في ذلك التقصير، ومؤكدين استمرار التعاون والتواصل الدائم مع المحافظة بالشكل الذي يضمن كفاءة عمل المشروع وتقديم الخدمة المناسبة، وأن الشركة ملتزمة بكل الإجراءات والحلول المتفق عليها حيال بعض المشكلات التي واجهت منظومة العمل سواء المتعلقة بالشركة، أو منظومة العمل التي تشرف على المشروع، لضمان تشغيل المشروع بالكفاءة المطلوبة.