«حماة الوطن» ينظم لقاءات جماهيرية بالفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب «حماة الوطن» بمحافظة الفيوم، لقاء جماهيريا بمركز سنورس، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي لاستكمال مسيرته في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليا وخارجيا خلال السنوات المقبلة، كما جرى تأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من كل فئات المجتمع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

لقاء جماهيري حاشد بمركز أبشواي

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، لقاء جماهيريا حاشدا بمركز أبشواي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من المواطنين بمختلف قرى المركز.

مناقشة خطة الاستعدادات للانتخابات

وعقدت أمانة شئون المهنيين برئاسة صلاح الدين حسين سليمان، اجتماعا بأمناء شؤون المهنيين على مستوى المحافظات، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب «حماة الوطن»، وتناول الاجتماع عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها المستقبلية، إضافة إلى مناقشة خطة الاستعدادات وحشد الجهود الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.