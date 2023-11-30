تراجع 3 جنيهات في سعر الكيلو.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تراجعت أسعار الدواجن خاصة الحمراء «الساسو»، اليوم الخميس 30-11-2023، بقيمة 3 جنيهات في الكيلو، تسليم أرض المزرعة، ووفق ما أعلنت بورصة الدواجن، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 64 جنيها على أن يصل للمستهلك النهائي في حدود الـ70 جنيها إلى 75 جنيهًا على حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، خاصة بعد انخفاضها أيضا أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضا ملحوظا، اليوم، إذ وصلت إلى 75 جنيها في المزارع بدلا من 78 بانخفاض قدره 3 جنيهات، لتباع للمستهلك إلى نحو 100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.