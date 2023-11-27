منافذ «الزراعة» توفر الدواجن للمستهلك ضمن «تخفيض الأسعار»

واصلت وزارة الزراعة المشاركة فى جهود الدولة لتخفيض الأسعار، حيث قامت الوزارة بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرحها بكافة منافذها الثابتة والمتحركة التى تجوب كافة المحافظات، والبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، لـ«الوطن» إنه تم إطلاق مئات المنافذ المتحركة لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 115 جنيهاً للطبق الواحد، حيث تحملت تكاليف نقل الإنتاج من المحطات ومزارع الإنتاج، والبيع للمواطنين دون وسطاء فى الميادين وأماكن التجمعات المختلفة، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

وأشار إلى استمرار عمل تلك المنافذ المتحركة، حيث تم إطلاقها للمناطق النائية، والقرى تنفيذاً لتوجيهات الحكومة فى دعم جهود الدولة لتخفيض الأسعار وضخ كميات كبيرة من جميع المنتجات والسلع الغذائية، مؤكداً أن تلك المنافذ مستمرة فى ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالى إنتاج 320 مليون بيضة سنوياً.

من جانبه، أكد المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، طرح الدواجن الحية والمجمدة والبيض بتخفيض بلغ 15% مساهمة من المنتجين فى رفع العبء عن كاهل المواطن، وهو ما أسهم فى خفض أسعار الدواجن بنسبة كبيرة وحال دون ارتفاع سعرها، لافتاً إلى أن المنتجين تحملوا فارق التكلفة بين السعر الذى تم طرحه للمستهلك والسعر العادل للبيع، مضيفاً: «تم طرح الدواجن الحية لمنافذ البيع بسعر 65 جنيهاً، ليتم البيع للمستهلك فى الأسواق والمحال بسعر 73 جنيهاً فقط، أما الدواجن المجمدة فتم بيعها بسعر 100 جنيه للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات فقط، أما البيض فيتم طرحه بسعر 115 جنيهاً للطبق تسليم مزرعة، على أن يصل للمستهلك بسعر 125 جنيهاً للطبق».

وقال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إنه تم الإفراج عن 205 آلاف طن من أعلاف الذرة والصويا بحوالى 100 مليون دولار، وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 19 أكتوبر 2023، يصل إلى 8.3 مليون طن بإجمالى مبلغ 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه الإفراجات تستهدف دعم منتجى الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الأعلاف بأسعار مخفضة تسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج، الأمر الذى ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض، مشيراً إلى ضرورة تحمّل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فى سياق متصل، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار متابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بشأن خفض الأسعار للسلع الاستراتيجية لتخفيف العبء عن المواطنين والحد من أى تلاعب فى الأسعار والجودة.