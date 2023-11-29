محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث معدل تنفيذ مشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والعمل على إزالة أي معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمود عبد الرحمن مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني.

حضر الاجتماع كذلك كل من النائب محمود أبو الخير، والنائب نور أبو ستيت، والنائب أحمد عبد السلام قورة، والنائب رفعت شكيب، والنائب إلهامي البارودي، والنائب زكريا حسان، والنائبة مي ببوح أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، والموقف التنفيذي للقرى الجاهزة للافتتاح «بيت علام، وبيت خلاف بجرجا، والمدمر بطما، وبرديس بالبلينا، وأولاد حمزة بالمنشاة».

ووجه المحافظ بتحديد توقيتات واضحة لمواعيد الاستلام، والالتزام التام بتلك التوقيتات، كما ناقش الاجتماع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتعاون مع المساحة بتجديد العلامات المحددة لطريق كوم العرب، وكذلك موقف الأراضي المطروحة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركزي طهطا وأخميم، ومدى توافر تلك الأراضي.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بإنهاء تسوية طريق جرجا المنشأة بمسافة 15 كيلو مترات جسات أرضية لشركة الغاز، وتم مناقشة موقف توصيل التيار الكهربائي للوحدة الصحية بمزاتة، والشيخ جبر بدار السلام، موجها بدراسة الوضع القانوني القائم داخل أراضي الجزيرة الوسطى بدار السلام، وتمهيد وتسوية جميع الطرق التي تم الانتهاء فيها من الأعمال بمشروعات حياة كريمة.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع موقف إعادة رصف طريق شرق الترعة الفاروقية بدار السلام بطول 45كم، على أن يتم مخاطبة الجهات المعنية للتنسيق مع كلية الهندسة بسوهاج حتى يتسنى عمل الدراسات وإعداد المقايسات المطلوبة، وناقش الاجتماع حاجة منطقة بريد سوهاج، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف لعدد 132 مكتب بريد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وموافاة هيئة البريد بالمقايسة الختامية للعملية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة موقف الانتهاء من المحطة الرئيسية بالمدمر، وإنهاء أعمال تغويص البيارة، وصرف التعويضات للأهالي، كما تم مناقشة موقف توصيل المرافق للمدارس التي يتم عمل إحلال وتجديد لها.