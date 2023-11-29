«حياة كريمة» تعلن انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في جنوب سيناء

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلاق مبادرة أنت الحياة لأول مرة في جنوب سيناء، لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصري.

فعاليات حياة كريمة

وأضافت مؤسسة حياة كريمة، أنّ الفعالية تتضمن عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة التي تخدم كل المصريين بمختلف الأعمار، بدءا من القوافل الطبية واستقبال الحالات الإنسانية، إضافة إلى ملتقى توظيفي، وفعاليات ثقافية، ومسرح العرائس والورش الحرفية، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية، وأنشطة رياضية متنوعة، ومعرض الكتاب، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.

يذكر أنّ مبادرة أنت الحياة انطلقت في أغسطس 2022 بالفيوم، ووصلت بعدها إلى المحافظات المختلفة، منها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.

أهداف المبادرة

وتستهدف مبادرة أنت الحياة الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والمواطنين، خاصة في المحافظات والقرى التي تعاني من النقص في بعض الخدمات.