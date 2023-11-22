جامعة طنطا: تقديم الرعاية الطبية لـ 5294 حالة وصرف العلاج مجانا

أطلقت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت قرى الهياتم مركز المحلة الكبرى وكفر حسين بمركز زفتى، وشبرا ريس بمركز كفر الزيات، ومحلة زياد بمركز سمنود، وسلامون بمركز بسيون، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

16 عيادة طبية

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 5294 حالة من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات مجانا، وتحويل 381 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 14755 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 315 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و539 حالة في عيادة طب الأطفال، و608 بجراحة العظام، و554 بعيادة الأمراض الجلدية، و540 بأمراض الباطنة، و193 بعيادة جراحة المسالك البولية، و526 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و122 بعيادة الجراحة العامة، و268 بعيادة الأمراض الصدرية، و165 بالنفسية والعصبية، و735 بعيادة طب وجراحة العيون، و167 بعيادة القلب والأوعية، و22 بعيادة الأسنان، و269 بعيادة التحاليل، و61 بعيادة تنظيم الأسرة، و210 بالمبادرات.

محو الأمية

كما تم تحويل 381 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 28 جراحة مخ وأعصاب، 17 أطفال، 36 عظام، 27 جلدية، 26 باطنة، 22 مسالك بولية، 44 انف وأذن وحنجرة، 24 جراحة عامة، 29 الصدر،22 نفسية وعصبية،84 طب وجراحة العيون. و22 قلب وأوعية دموية، كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 349 مواطنا.