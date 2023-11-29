محمد فهيم: انتظروا فيلم «كأس العالم» قريبا

بدأت منذ قليل الندوة التكريمية للفنان محمد فهيم ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة.

محمد فهيم يتحدث عن اختياره أفضل شخصية مسرحية

خلال الندوة تحدث الفنان محمد فهيم عن اختياره أفضل شخصية مسرحية شابة فقال إنه حدث شخصي جدا بالنسبة له.

وأوضح فهيم أن لديه كثير من الأحلام والرسائل وأفكار وكل فكرة يطوعها في المنطقة المناسبة سواء مسرح أو دراما أو سينما.

أعمال محمد فهيم المقبلة

وكشف فهيم أنه خلال هذه الفترة يحضر لفيلم سينمائي جديد عنوان «كأس العالم» وسيخرج النور خلال الفترة المقبلة ويتمنى أن ينال رضا الجمهور.