مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. محمد فهيم يكشف سر حمل زوجته لـ عبد الجبار

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 26، العديد من الأحداث المشوقة، إذ تحدث «عبد الجبار» جمال سليمان مع زوجته سكينة، وأخبرها بما حدث من نادرة، وأنها كشفت سره قبل أن يتخلص منها ولكنها تسمعه ولم ترد.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

اتصل علاء «محمد فهيم» بوالدة إسراء «مريم الخشت» يسأل عليها ولكنه لم يجدها، ويسأل عبد الجبار ابنه علاء عن سبب غياب زوجته ويطلب منه أن يخبره بما يخفيه، يمد يده لعلاء ويضمه في حضنه، يخبر علاء والده بما حدث، وأن ابنته الرضيعة ليست ابنته، وأن إسراء خلال الطقوس الفرعونية تعرضت للاغتصاب من شخص آخر وحملت منه، ثم شعرت بالذنب وألقت بنفسها في النيل دون علم أحد.

أحداث مسلسل عملة نادرة

ويقرر عبد الجبار قتل زوج نفيسة حتى يحميه من تهديده ومساومته ويطلب منه عدم إخبار أحد بما حدث، ويسأل علاء عن الطفلة، ويخبره والده أنه سيربيها وكأنها ابنته.

تقترح نادرة على شباب النجع فتح محل للمحاصيل الزراعية وتشارك نادرة بنصف المبلغ المطلوب وتطلب منهم المساهمة بمبلغ بسيط، نكتشف وجود أنس بين الشباب متنكرة، تسأل نادرة أنس على إسراء وتخبرها أنها اختفت، وتخشى نادرة على يوسف في غياب إسراء ولكن أنس تطمئنها عليه.