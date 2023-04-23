محمد فهيم عن شخصية «علاء» في عملة نادرة: «محدش يقدر يكرهه لأنه شبهنا كلنا»

علق الفنان محمد فهيم على دوره في مسلسل عملة نادرة وتجسيده شخصية «علاء»، قائلاً: «أحسن حاجة أنا حبيتها في الشخصية أنه بني آدم شبهنا كلنا عبارة عن ميكس بين ضغوطات الحياة جعلته محصوراً بين تناقضات كثيرة مابين خير وشر وحب وهوى، وشخصية علاء ما ينفعش حد يكرهها لأن كل اللي هيشوفها كأنه شايف نفسه».

إتقان اللهجة الصعيدية

وأوضح أن اللهجة الصعيدية رغم كونها تحدياً إلا أنه أتقنها قائلاً: «اللهجة الصعيدي كانت صعبة لكن من أجمل الحاجات اللي حصلت».

وتابع خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «حبيت اللهجة الصعيدي لدرجة إني بتكلم بيها في البيت مع أصحابي وأتقنتها لدرجة أن المصحح اللغوي عبد النبي قالي كده هنديك الجنسية»، لافتاً إلى أنه اطمأن لإتقانه للهجة عندما نزل إلى الشارع في الأقصر أثناء التصوير واختلط بالناس، سألوه: «هو أنت من هنا ؟».

مسلسل «عملة نادرة» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.