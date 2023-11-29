«النقل» تتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بالهيئات التابعة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بهيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للنقل النهري.

أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

أكد التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكل قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وجرى وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كل قطاعات النقل وأهمها انتقاء العنصر البشري بعناية، إضافة إلى الاهتمام بخطة التدريب والتأهيل في كل الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية

وأضاف أنه جرى التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف وذلك للاستفادة من إمكانات «منظومة المسابقات» التي أنشأها الجهاز، إذ ينشر الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي جرى إعدادها بواسطة الوزارة.

إرساء مبدأ تكافؤ الفرص

من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنا بالكامل ودون أي تدخل بشري.

جدير بالذكر أن المتقدمين خضعوا لامتحان إلكتروني يتضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.