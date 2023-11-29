البنك الزراعي يوزع 3 آلاف كوبون مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تسليم 3 آلاف كوبون مواد غذائية بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد، بإجمالي 600 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بحضور إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، وعمران أحمد رئيس منطقة جنوب الصعيد، ويحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، وعلاء متولي رئيس قطاع المشروعات، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

اختيار المستحقين بكل دقة

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باختيار المستحقين بكل دقة، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.

تقديم كوبونات المواد الغذائية

ومن جانبه قال إبراهيم عطي أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضمن مجموع من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من وزارة التموين، لافتا إلى أن البنك الزراعي قام بإهداء محافظة سوهاج 150 جهازا كهربائيا لتجهيز العرائس من الفئات الأولى بالرعاية