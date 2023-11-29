أماكن لجان المغتربين في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لجان المغتربين بمدن المحافظة، مناشده مواطنيها بالاستعلام عن اللجان الانتخابية من موقع الهيئه الوطنية للانتخابات بالرقم القومي، وذلك لتسهيل عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2023/ 2024، التي تنطلق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساءً.

وأوضحت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وجاءت لجان المغتربين بمدن المحافظة كالآتي:

مدينة شرم الشيخ

1- مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بهضبة أم السيد التابعة لقسم أول شرم الشيخ، وتضم لجننتي «3 و4».

2- مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لقسم أول شرم الشيخ بحي النور وتضم لجنتي «7 و8».

3- مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي التابعة لقسم أول شرم الشيخ بمدخل 3 بمنطقة الرويسات وتضم لجنتي «9 و10».

4- لجنة مطار شرم الشيخ، داخل مطار شرم الشيخ الدولي التابعة لقسم أول شرم الشيخ لجنة «11».

مدينة أبو رديس

1- مدرسة أبو رديس الإعدادية المشتركة بجوار معهد أبو رديس الديني التابعة لقسم أبو رديس وتضم لجنتي «3 و4».

مدينة طور سيناء

1- مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التابعة لقسم الطور وتضم لجنة «14».

مدينة دهب

1- مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بمنطقة العصلة بجوار السوق التجارية التابعة لقسم دهب وتضم لجنتي «3 و4».

مدينة رأس سدر

1- مدرسه رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية بأرض الجمعية خلف مجلس المدينة التابعة لقسم رأس سدر وتضم لجنتي «5 و6».