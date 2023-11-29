حملة نظافة للمدارس المخصصة للجان الانتخابات الرئاسية في قنا

نظمت إدارة قوص التعليمية بقنا، حملة لنظافة المدارس المخصصة كمقار للجان، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، إنه كلف التوجيه المالي والإداري، اليوم الأربعاء، بتكثيف أعمال النظافة باللجان، ورفع المخلفات والقمامة وتقليم الأشجار، وإعداد المدرسة خدميًا قبل تسليمها لمسؤولي الهيئة العليا للانتخابات.

تعليم قوص

وأضاف مدير تعليم قوص في بيان، أن الحملة ستبدأ عملها بدءًا من غدٍ الخميس، لإنجاز الأعمال داخل المدارس قبل بدء العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع مديري المدارس لتذليل أي عائق خدمي قبل تسليم اللجان.

لجان قوص الانتخابات

يذكر أن إدارة قوص التعليمية، ستستضيف 47 لجنة انتخابية بمدارسها بالمدينة وقرى المركز ضمن 53 لجنة انتخابية بقوص، والتي أعلنت «إدارة تعليم قوص» جاهزيتها خدميًا لاستقبال الناخبين بالاستحقاق الرئاسي، المزمع عقده في العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاث أيام.