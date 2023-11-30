«أوقاف مطروح» تنظم قافلة دعوية عن أهمية التحلي بحسن الخلق

نظمت مديرية أوقاف مطروح، قافلة دعوية لطلبة المدارس في مدينة الحمام شرق المحافظة، قادها الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

عقدت القافلة، عدة ندوات في مدرسة الحمام الثانوي العام بنات، ومدرسة محمود العيسوي الابتدائي، ومدرسة التمريض الثانوي بالمستشفى العام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، على تكريم الله للإنسان، وأنه ينبغي على الإنسان أن يقابل هذا التكريم بالأخلاق الحميدة.

حسن الخلق

وأوضح أن حسن الخلق من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وأن المسلم الحق من يعامل الناس جميعا معاملة طيبة مع اختلاف الدين والجنس.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وصيته لطلاب وطالبات التمريض على ضرورة الاهتمام بالرعاية المعنوية للمرضى، وأن العناية بإنسان تؤدي لإنقاذ حياته لها من المثوبة كما لو أنقذ البشرية جمعاء.