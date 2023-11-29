توزيع 8 أطنان سكر بقرى ومراكز الإسماعيلية وتحرير 12 محضرا متنوعا

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء توزيع 8 أطنان من السكر المدعم على عدد من المنافذ والمحال في مراكز المحافظة والقرى، على أن يصل سعر كيلو السكر للمواطن بـ27 جنيها للكيلو.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة وجه الشبكة الوطنية بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسماعيلية لتوزيع السكر.

أماكن توزيع السكر المدعم في الإسماعيلية

وأشرف اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، على توزيع الحصة المقررة من السكر المدعم بسعر 27 جنيها للكيلو، على كل المناطق المخصصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتضمنت المناطق قري أبو عطوة، ونفيشة، وعزبة البهتيني، وقرية الفردان، وقرية الضبعية، وقرية عين غصين، فيما تم المرور المفاجئ على المحلات والمنافذ بالتنسيق مع مديرية تموين الإسماعيلية وحررت 12 محضرا متنوعا فى كلاً من أبو عطوة ونفيشة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار واحتكار السلع.

توزيع 4 أطنان سكر في قرى مدينة فايد

وفي مركز ومدينة فايد نسقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع مركز ومدينة فايد لنقل واستلام 4 أطنان من السكر وتوزيعهم على جميع القرى والمدينة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن عملية التوزيع والبيع للمواطنين تتم بتواجد من مندوب الوحدة المحلية والتموين لضمان بيعها حسب احتياجات المواطنين وعدم احتكارها.