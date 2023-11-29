جنيهان تراجعا في سعر كيلو السكر المعبأ اليوم.. اعرف وصل كام؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع في أسعار السكر المعبأ اليوم الأربعاء 29-11-2023، في الأسواق والمحلات التجارية المصرية، ليتراوح سعر كيلو السكر المعبأ ما بين 24 إلى 30 جنيهًا، بتراجع نحو 2.23 جنيه في سعر الكيلو.

سعر كيلو سكر زمزم المعبأ

وأظهرت الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر كيلو السكر زمزم المعبأ 24.44 جنيه متراجع بنحو 2.23 جنيه، مقارنة مع سعر أمس 26.67 جنيه.

سعر كيلو سكر الدوحة المعبأ

وأظهرت الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أن سعر كيلو سكر الدوحة 30.43 جنيه متراجع بنحو 1.49 جنيه، مقارنة مع سعر أمس 31.92 جنيه.

المخزون الاستراتيجي من السكر

وكان الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كشف في تصريحات سابقة، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر.

27 جنيهاً للكيلو

وأكّد «المصليحي»، أنَّ الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.