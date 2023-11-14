 طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر.. ادفعها «أون لاين»

أتاحت الشركة القابضة للمياه طرق الاستعلام عن فواتير المياه، وكيفية سدادها «أون لاين»، وذلك في إطار خطط الحكومة بتعميم التحول الرقمي في جميع القطاعات.

الاستعلام عن الفاتورة

وكشفت الشركة عبر منشور على «فيسبوك» طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه بالاسم عن شهر نوفمبر، بجميع فروع الشركات بالقاهرة، وهي كالتالي:

- دخول المشترك على الموقع الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي، لمحافظة التابعة لها.

- اختيار المنطقة التابع لها، وإدخال اسم المشترك، واستيفاء باقي البيانات، منها رقم عداد المياه.

- الضغط على زر البحث، وتظهر بعد ذلك أمامك تفاصيل فاتورة المياه لشهر نوفمبر.

كيفية حساب فاتورة استهلاك المياه عن شهر نوفمبر

- الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب عبر الرابط.

- اختيار أيقونة احسب فاتورتك بنفسك، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الرابط وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

- اختيار أيقونة دفع الفواتير عبر الرابط الإلكتروني.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب طرق والآليات لمتابعة عدادات المياه؛ من خلال اتباع الآتي:

- تطبيق قراءتي ويمكن تحميله عبر متجري «جوجل» و«أبل».

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/.

- الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء على رقم 125.