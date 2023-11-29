محمد ممدوح: صيام المياه من أفضل طرق الاهتمام بالصحة

أوضح الفنان محمد ممدوح، إنه اتبع صيام الماء والذي كان لا يعلم كيف يتم، ولكن شجعه على القيام بهذا الصيام هو مدير أعماله طلال، وقام بهذا الصيام لمدة 14 يوما يشرب مياه فقط، مؤكدًا أن الأمر صحي لا يوجد فيه أي تعقيدات، مضيفًا: «كنا في تجمع في أحد الفنادق في سوما باي، وكان يتابعنا عدد من الأطباء المتخصصين المتابعين لحالاتنا الصحية، وكنت في حالة جيدة، وكانت التجربة خطيرة».

وأضاف ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه في الفترة التي كان يقوم فيها بهذا الصيام، كان علاج أي شيء فيها هو شرب المياه، موضحًا أنه منذ فترة طويلة وهو يشرب كما كبيرا من المياه وعلى أثره قل وزنه بشكل كبير، كما أنه كان يشعر بصفاء ذهني وراحة نفسية في هذه الفترة.

واستكمل: «هناك شركات أدوية عالمية تحاول أن تقلل من أهمية المياه أو تحاول حتى منعها لزيادة مبيعاتها، وذلك لأنهم يعرفون مدى أهمية المياه كعلاج للكثير من الأمراض، المياه مغيرة بشكل كبير في حياة الأشخاص، موضحًا أنه قد نقص وزنه بمقدار 45 كيلو جراماً بفضل صيام المياه».