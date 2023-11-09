الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة سوهاج، تشغل الآلاف من أبناء وأهالي نجوع وقرى ومراكز والمدن من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة سوهاج

وجاءت خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة سوهاج والخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة وفقا لما أعلنته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اختيار قائمة «خدماتنا».

- اختيار «احسب فاتورتك بنفسك».

- كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «أسم المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

- الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن التالي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن فاتورة المياه شهر نوفمبر 2023 محافظة سوهاج

- الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به.

- الاستعلام عن فاتورة المياه وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين.