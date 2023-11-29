تعيين الدكتور محمد شقوير وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 461 لسنة 2023، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة للعمل وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اعتبارًا من 3 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

محمد شقوير وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ

وجاء قرار وزير الصحة والسكان بتعيين وكيل وزارة للصحة جديد بمحافظة كفر الشيخ، بعد أنّ بلغت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة السن القانونية للمعاش، وذلك بعد أنّ شغلت منصب وكيل وزارة الصحة في عدد من المحافظات منها الأقصر وكفر الشيخ.

من هو الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير؟

وشغل الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، وكيل وزارة الصحة الجديد منصب مدير مستشفى أم المصريين، منذ العام الماضي، وكذلك عمل بمنصب مدير عام إدارة الطوارئ والتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، ومنصب أمين مساعد نقابة أطباء الجيزة، بعد أنّ فاز بعضوية النقابة عدة مرات عن طريق الانتخاب، إلى أنّ صدر القرار الوزاري بتعيينه وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.