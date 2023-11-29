قصة حب كوميدية تجمع بين عارفة عبدالرسول ومحمد محمود في «بنقدر ظروفك»

تعيش الفنانة عارفة عبدالرسول، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

وتواصل الفنانة عارفة عبدالرسول، التحضير لـ«بنقدر ظروفك» خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير في النصف الأول من شهر ديسمبر المُقبل، حيث تجمعها قصة حب مع الفنان محمد محمود، في قالب كوميدي، تحت عنوان «عواجيز الفرح»، ومن المُقرر أنّ يواجها العديد من المواقف الساخرة من أهالي المنطقة، وذلك حسبما قال مصدر من داخل العمل لـ«الوطن».

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

ويُشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك، كل من أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.