أحمد الفيشاوي يتعاقد على بطولة فيلم «بنقدر ظروفك»

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «بنقدر ظروفك»، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عن طاقم العمل الذي سيُشاركه في بطولة الفيلم، وهم: نسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

أحمد الفيشاوي ينتظر طرح فيلم «السيستم»

وانتهى الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام من تصوير فيلم «السيستم» ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، في دور العرض، ويشاركه البطولة كل من طارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر بعض ضيوف الشرف منهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني، وتدور الأحداث في إطار لايت رومانسي.