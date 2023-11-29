معهد دراسات البحر المتوسط بجامعة الإسكندرية يعقد مؤتمره العلمي الثاني

عقد معهد دراسات البحر المتوسط بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مؤتمره العلمي الثاني بعنوان «البحر المتوسط: الإقليم والعالم»، برعاية رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعة والأكاديميين والمتخصصين.

افتتح المؤتمر الدكتور هاني زحير، منسق عام المؤتمر، الذي أكد على أهمية المؤتمر في مناقشة القضايا التي تتعلق بالبحر المتوسط، ودوره كملتقى للحضارات والثقافات.

تاريخ دول البحر المتوسط

وتحدثت الدكتورة أماني صلاح، القائم بعمل مدير معهد دراسات البحر المتوسط، عن تاريخ دول البحر المتوسط، مؤكدةً أنها لم تنعم بالاستقرار والسلام منذ عدة قرون، وشهدت العديد من الصراعات والغارات الجوية والحروب بين شعوبها.

وأشارت الدكتورة نجلاء حسن، وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية المؤتمر في إبراز الدور الحضاري الثقافي التاريخي لدول البحر المتوسط، مؤكدةً أن هذا المؤتمر يؤكد على أهمية هذه المنطقة وضرورة إدراكها.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية

وتحدثت الدكتورة جيهان السيد، عميد كلية الآداب، عن دور معهد دراسات البحر المتوسط وما يقدمه من إسهام علمي، وتميزه داخل الكلية، وقدرته على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وتتكون اللجنة التنظيمية للمؤتمر من الدكتور سيد سعيد، المُدرس بقسم قسم الجغرافيا، والدكتورة بدور أسامة، دكتوراة في الدراسات البيئية، ويُسري عبدالوهاب وأحمد عباس، من مكتب عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وخلود إبراهيم، من معهد دراسات البحر المتوسط.