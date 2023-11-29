راندا البحيري وصلاح عبدالله يجتمعان في «شمال إجباري»

تواصل الفنانة راندا البحيري، تصوير دورها في مسلسل «شمال إجباري» بالتعاون مع مخرج العمل محمد خضري، وبمشاركة كوكبة من الفنانين منهم الفنان صلاح عبدالله.

وظهرت راندا البحيري، خلال كواليس المسلسل مع الفنان صلاح عبدالله، ومخرج العمل محمد خضري، حيث بدا عبدالله يحتسي الشاي، بينما يقف المخرج إلى جواره، وتجلس راندا أمامهما.

تفاصيل مسلسل شمال إجباري

يشار إلى أن مسلسل «شمال إجباري» سباعيات منفصلة متصلة، والمسلسل يتميز بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره للانضمام إلى الموسم الرمضاني المقبل 2024.

يشارك أيضا بالمسلسل كل من عماد رشاد، ولبني ونس، وهايدي رفعت، وايمي سالم، وأحمد عزمي، وحسن عبد الفتاح، وسمسم شهاب، وعلاء زينهم، ومحمود فارس، وابرام سمير، وأحمد عزمي، ومصطفي الغيطاني، وتريلر آلاء أبو العز، ومنتج فني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري، وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي.

يضم العمل أيضًا كوكبة من الشباب الواعد، منهم: محمد السني، وميرا الموجي، ومهرة مدحت، ومريم سرحان، ونهى رأفت، وأوزوريس، وإسلام عماد، ودعاء حاتم، وعبده الخولي.