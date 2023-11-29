جامعة قناة السويس تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المزمع عقدها في الفترة من 2 حتى 26 يناير 2024، وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس في بيان صحفي أنه وجه برفع درجة الاستعداد داخل الكليات، مشيرا إلى أن امتحانات متطلبات الجامعة تبدأ نهاية الشهر المقبل في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر، موجها عمداء الكليات بضرورة إعلان الجداول الامتحانية، وضوابط عقد الامتحانات للطلاب.

وأشار إلي أن امتحانات التخلفات تبدأ في 30 ديسمبر حتى 1 يناير 2024، وهو الموعد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2023- 2024.

مندور يناقش موقف الكليات من الاعتماد

وناقش الدكتور ناصر مندور خلال اجتماع مجلس جامعة القناة اليوم الأربعاء، موقف الكليات من الاعتماد، موضحاً أن كليات الزراعة، العلوم، طب الأسنان، الصيدلة، كما تابع رئيس الجامعة استعدادات كليتي الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الهندسة للتقدم للاعتماد البرامجي.

وعرض الدكتور ناصر مندور الخطوات التي تتم لربط جميع منتسبي الجامعة-من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والهيئة المعاونة- بمركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، تمهيداً لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن المستشفى الجامعي شكلت فريق عمل يجوب الكليات وفقاً لجدول زمني مُعلن، للتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها للانضمام إلى المنظومة.